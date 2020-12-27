鬍鬚張拿台灣豬標章認證卻被發現使用西班牙豬肉，引發外界對台灣豬標章政策質疑。國民黨立委李貴敏質疑，政府對此不但視而不見，還反過來為商家辯護，縱容台灣豬標章的公信力遭到破壞，可見民進黨執政團隊根本說一套做一套，從沒打算為民把關，蘇內閣及其團隊成員的信用早已破產。

李貴敏認為，萊豬既然已經可以合法進口台灣，只剩下正確標示一途，以確保民眾的選擇權。因此，在野黨與民眾才會再三要求肉品是否含有萊劑應該明確標示，以免侵犯人民知的權利，好讓不想吃到萊豬的人真有選擇的自由。如今政府卻荒腔走板、毫無章法。

李貴敏批評，政府不但不做好源頭管理，又動不動把責任推給業者。這樣的管理，如何嚴格把關？農委會居然還不務實的說要全面清查，標示不實要開罰。請問，政府現在的稽查人力夠全面查核嗎？

更令李貴敏難以接受的，是民進黨政府還要民眾相信政府相信黨。李痛批農委會只知強辯，而不思務實改善。標章之亂只證明了民進黨政府凡是應付了事，能混就混。試問，未來農委會豬標章還會需要百分之百使用台灣豬嗎？還是民眾祗能自求多福？消費大眾權益在哪裡？政府應該擔負的管理責任又在哪裡？請民進黨政府説清楚講明白。

(中時 )