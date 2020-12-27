埔里鎮僅有不到8萬人口，這樣的規模以商業電影市場來說並不大，卻有一間「山明戲院」座落於中山路上，老闆娘康麗秋說，921大地震後回鄉讓戲院重生，算是圓夢，也讓鎮民看電影很方便。

康麗秋回憶，小時候她自己就愛看電影，當時是電影業的黃金年代，娛樂不多，大家愛上戲院，光小小的埔里就有3家以上的戲院，長大後影業蕭條，她自己也到台中工作，不過一直保持有空就看電影的習慣，無巧不巧，結婚對象的職業居然是放映師，更加深她與電影的不解之緣。

1999年的921大地震，埔里受到重創，山明戲院的裝潢東倒西歪，原老闆不堪虧損，也無力重建，於是結束經營。幾年後，康麗秋不捨埔里唯一的戲院就這樣消失，評估經驗和成本，有能力讓戲院起死回生，於是接手經營，修繕後於原址重新營業。

康麗秋說，一開始考慮成本和市場，重開後是播放2輪影片，之後隨著環境改變，大眾越來越愛看好萊塢的院線大片，因此改播首輪片，而且把廳院空間重新設計，走小而巧的舒適風格。記者實際在假日走訪，不僅來看片的學生很多，他們也對座位舒適度感到滿意。

電影院是個回本慢的生意，但康麗秋說，如果他不做，埔里一家戲院也沒有，只要能力所及，她會繼續經營，可以說是圓一個夢，也算是個性懷舊吧。

(中時 )