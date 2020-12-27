2020進入最後尾聲，大家最有感民進黨政府哪一項政績？是疫情紓困3倍券、還是打房？民眾黨27日發起網路調查，開放網友線上投票，並列出10多個選項供票選，結果以「萊豬行政命令過關，沒有民進黨過不了的法案」獲得最高票數，行政院統編「03722403」為第二高票。

民眾黨臉書粉專之一「民眾講堂-全民參與共榮平台」27日以「2020年大家對執政黨最有感/印象最深的政績/事蹟為何？」為題，發起網路投票，並列出「萊豬行政命令過關，沒有民進黨過不了的法案」、「行政院統編03722403」、「丁允恭案」、「口罩國家隊」、「三倍券」、「衛福部長陳時中3月初曾說：健康的人不用戴口罩」、「台美關係」「萊豬強制過關，其他居住、土地、農田政策卻放爛」、「打房」等選項。

民眾黨臉書粉專之一「民眾講堂-全民參與共榮平台」27日以「2020年大家對執政黨最有感/印象最深的政績/事蹟為何？」為題，發起網路投票。(圖/翻攝自 臉書)

投票在27日傍晚近5點上架，PO出3個小時後，吸引數百位網友投票，票數最高的選項為「萊豬行政命令過關，沒有民進黨過不了的法案」獲得192票、行政院統編「03722403」為第二高票48票，「萊豬強制過關，其他居住、土地、農田政策卻放爛」則獲得第3高票39票。

網友也紛紛在投票區留言表示，「想知道為何發言人都姓丁？好像連續三個了？」、「原來超買已經是去年的事了」、「台灣早就退步50年了」、「是民進黨太爛」。

(中時新聞網)