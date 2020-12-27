台灣人愛吃鹽酥雞、炸雞，國內對雞肉的需求量很高，不過卻一直有人謠傳說台灣雞有特別施打生長激素，所以雞才能長得這麼快。對此，營養師呂孟凡特地出面闢謠，她揭2原因，強調是這是不太可能執行的，其中，最大原因就在於施打生長激素「完全不合經濟效益」。

營養師呂孟凡在臉書「營養麵包」上表示，坊間有傳言說「雞都有打生長激素，才有辦法長這麼快！」但事實上，市面上卻根本不存在雞隻的生激素產品。呂孟凡指出，現在雞隻可以長得快速，最主要是因為經過品種的改良，育種人員會挑選健壯雞出來做配對，讓現代雞長成的時間縮短；另透過飼料配方的改善，以及飼育管理的控制，讓雞隻增加1公斤體重所需飼料愈來愈少。

呂孟凡特別指出，由於生長激素的價格昂貴，雞肉價位相對非常便宜，施打生長激素的行為就變得「完全不符合成本效益！」再加上生長激素並非一打就能見效，以一隻雞長成天數約在32-35天來看，短時間內要對雞隻施打生長激素好幾次，還不一定有效，實在是不太可能執行。

呂孟凡也舉例，一些家長想讓小孩施打生長激素，來協助他們長高，「結果一聽到的價錢，馬上打退堂鼓了！」所以要給雞隻施打生長激素，實在是不可能。而行政院農委會也曾在官網闢謠專區表示，目前市面上不存在雞隻生長激素產品，並強調肉雞增重速度快是品種改良成果。有些民眾轉傳一些雞隻施打激素影片，其實是是施打疫苗而已，希望大家不要再誣賴雞和雞農了，