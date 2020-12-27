泰劇《酒店風雲》由泰國偶像男團9X9領銜主演，飾演酒店豪門大家族孫子輩，卻因為家族中的大伯被槍殺，衍生出一連串人性考驗的故事，劇情不少動人場面，泰國男星Ice表示，最怕的就是哭戲，他還特別把爸爸的照片拿出來醞釀情緒。

該劇描述大家族中遺產爭奪的問題，女兒拿到的持分不多，引發心中不滿，找大哥理論時，赫然發現大哥中槍倒在血泊中，在追查凶手的過程中，家族的秘密一一被揭開。劇情精彩、高潮迭起，拍攝水準精良，還奪下泰國皇家戲劇，包括最佳男主角等5項大獎。

這部是特別為偶像男團9X9量身打造，飾演大表哥的Tor頭腦超好，是劇中的破案關鍵，帥氣臉上加上得獎不斷，前途一片看漲。飾演私生子的Ice有場在父親喪禮的哭戲，雖然對父親有許多不滿，但喪禮上還是百感交集，不禁流下男兒淚，直呼這場戲讓他壓力很大，還拿出自己父親的照片醞釀情緒。飾演男偶像的Third為了幫母親辯解不惜大罵媒體，失控的表現讓他情緒難以收覆，面對母親的安慰又得流淚並強忍痛苦，多場內心戲都讓他大喊這比唱歌跳舞還難。

《酒店風雲》集合泰國演藝圈老中青三代，劇中飾演阿公阿嬤的演員是演藝界中的前輩，大家都得叫一聲「老師」，飾演第二代的演員更是泰劇中的戲精，他們沒跟年輕的9X9合作過，但劇中飾演四個帥氣兒子的母親Man說，有這四個兒子很幸福，是最令人羨慕和嫉妒的角色。該劇28日起，晚間7點在緯來戲劇台播出。

(中時 )