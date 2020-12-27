2022年地方選舉將屆，親綠智庫25日公布「2022決戰六都市長」最新民調，其中台北市長選舉民調，台北市民最喜歡的是立委蔣萬安佔29.2％、衛福部長陳時中24.5％。不過，新北市議員葉元之認為，陳時中有較高機率會參選新北市長，而名嘴李正皓則直言，若陳時中到新北市參選，恐遭現任市長侯友宜和行政院長蘇貞昌輾壓。

葉元之26日在政論節目《鄭知道了》表示，陳時中去新北市的機率非常高，目前新北市民進黨市沒有人的，「蘇貞昌要栽培蘇巧慧，可是蘇巧慧上次在民調中只有8%，吳秉叡更不用講，其他人也都非常低」，所以可能要陳時中去新北牽制侯友宜，然後台北找一個有未來性的人選，把資源砸下去。

李正皓則認為，陳時中3月時的民調很高，有如神一般的存在，「那時去新北市市OK的」，但如果這時候陳時中去新北，他會同時被兩個男人輾壓，一個是侯友宜，一個是蘇貞昌，並指出蘇揆會來弄陳時中，因為他就是希望蘇系要派人出來。

李正皓分析，站在蘇巧慧立場，她設定目標也不是一次選贏，面對侯友宜連任，她這次是要選一個樣子，下一次換屆的時候才是蘇巧慧的重點。李正皓不認為陳時中會倒新北是參選，除非陳時中有能力在第二波疫情時回到當初的狀態，「這時候把陳時中派去牽制侯友宜才有意義，否則陳時中去新北很難」。

(中時新聞網)