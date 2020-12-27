行政院長蘇貞昌因美國萊豬開放、《中天新聞台》不予換照、統編等議題，飽受抨擊，明年將下台傳言不斷。蘇貞昌是獅子座，明年運勢到底會如何？星座專家唐綺陽談到獅子座2021上半年運勢，獅子座要稍微低調一點，走配合路線，只要配合度高，會招來貴人。

唐綺陽在YouTube官方頻道直播時預測，進入2021年的獅子座，稍微低調一點，走配合路線，反正我們乖乖地配合，就會有好處，配合度很高的這件事，馬上會呼喚貴人出現。比如說新的一年，合作的機會很高。以前你千山我獨行，從來不考慮合作，可是新的一年，何妨合作看看；會找你合作的也不是等閒人物，這個合作雖然很奇怪，結果會散發出很特別的火花。獅子座的合作運不錯，合作會是1加1大於2。

唐綺陽指出，獅子座是有人故意要挑你毛病，不是你說話討人厭，而是有人是故意的，看你不順眼，所以要小心說話。尤其當你意思到這裡都「非我族類」時，就要少說話，這是比較好的自保方式。

唐綺陽建議，獅子座做任何事情都要想一下，會不會被人家找麻煩，若是不會，才可以發作。

(中時新聞網)