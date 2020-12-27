南韓演藝圈每年1月1日幾乎都會爆出大咖藝人戀情，但少女時代太妍和VIXX成員RAVI被拍到甜蜜過聖誕，今（27）日爆出後引起熱烈討論，而雙方經紀公司說法不一，也成為熱門話題；有網友就聊到各家經紀公司對自家偶像談戀愛被抓包的反應，其中BIGBANG太陽和閔孝琳熱戀一事，YG聲明讓粉絲印象深刻。

天王級男團BIGBANG主唱太陽（本名董詠培）在2015年被爆出和女藝人閔孝琳熱戀，據悉兩人會認識，是因為太陽2014年發行的熱門歌曲〈眼，鼻，口〉請到閔孝琳擔任女主角，兩人擦出火花。

網友就聊到各家經紀公司對自家偶像談戀愛被抓包的反應，其中BIGBANG太陽和閔孝琳熱戀一事，YG聲明讓粉絲印象深刻。(圖/ 摘自南韓Never)

有趣的是，雙方經紀公司當時的態度，都讓雙方粉絲超意外，在戀愛消息曝光後，閔孝琳所屬JYP娛樂發聲明，「跟閔孝琳本人確認後，因為是她的私事，恕無法告知」；而太陽所屬的YG娛樂聲明更妙，「現在連絡不到太陽本人，（戀情）如果是真的那就恭喜他」，甚至當時的社長梁玄錫更表示，「太陽談戀愛，一句話就是太好了」。

太陽和閔孝琳也藉此公開戀情，承認已經交往2年，並在2018年2月3日結婚，成為偶像戀愛獲得公司大方支持並走入婚姻的例子，至今感情依舊甜蜜，雙方粉絲也都支持。

(中時新聞網)