「國標舞女王」劉真今年3月病逝，辛龍至今仍走不岀喪妻之痛，公司老闆兼好友的吳宗憲今（27日）錄影被問到對方的近況，僅稱讓他自己去沉澱，不想再多聊，而辛龍也疑似已經離開吳宗憲公司。

對於辛龍走不岀傷痛，吳宗憲27日錄影不想多談，只表示：「唯一能讓自己走出來的只有自己，我講了比其他人更多的話，真心的關愛溢於言表，還能再說什麼，知道越多，能說的越少。」

吳宗憲不多談辛龍，疑似默認對方離開公司。（圖／中天提供）

對於辛龍的合約是否還在他公司，吳宗憲則說：「不再聊他，就讓他自己去沉澱吧」，似乎對現況也很無奈。而辛龍乾妹嚴立婷日前曾透露這段時間仍會關心對方，但辛龍似乎不一定會回應，讓嚴立婷不捨表示「我相信時間會沖淡傷痛」。

事實上，辛龍今年9月原本被安排出席公益演唱會，但他最後還是臨時取消，於演出前夕傳訊告知老闆「還是走不出來」，而吳宗憲收到他取消表演的消息時，也無奈不知道該怎麼回覆，只能多多鼓勵他，並說：「哀莫大於心死，女朋友要走的話不用留，如果你是個有膽識的男友直接轉身，祝福你，他想在你身邊，他永遠都會在。」坦言關心辛龍像是「氣力一而鼓，再而衰，現在是竭」。

(中時新聞網)