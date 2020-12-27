25歲廖姓男子與朋友吵架，27日凌晨2時，廖男到對方泰山區住家想教訓對方，被對方拒於門外，他竟就直接在朋友家門口、梯間引燃400響盒裝尺炮，居民以為起火緊急報案；警方獲報後於新莊逮捕廖男，訊後依公共危險罪嫌偵辦。

據了解，廖男與謝姓友人在電話中吵架，27日凌晨2時許與另2名男子，攜帶婚禮廟會節慶常用的「400響盒裝尺炮」和西瓜刀找謝男理論，謝男從家裡的對講機監視器，看見廖男帶2人不懷好意，拒不開門。

憤怒的廖男就在謝男家門口，引燃400響連珠炮後，逃之夭夭，室內狹小密閉空間，頓時炮聲大作，濃煙順著樓梯間往上竄升，800多名鄰居以為發生火警，緊急向警方報案稱發生連續爆炸，高樓梯間冒出陣陣白煙。

因泰林路二段這集合住宅社區共有260戶，至少住了800多人，消防局獲報後，調派9輛車、23人趕抵，周遭許多鄰居也陸續被鞭炮聲、消防車警笛聲驚醒，紛紛拍照上傳臉書社團。

消防隊員到場後，疏散10餘名住戶，同時逐層搜索檢查，只看到6樓電梯口、安全梯間滿地爆竹碎屑，現場無任何火煙、人員傷亡，最後交由警方處理。

警方根據車號，在新莊地區找到廖姓男子，但是他僅供出另2名男子綽號，聲稱不知真實姓名，員警尚在循線找人，廖男偵詢後依公共危險罪嫌函送法辦。

(中時 )