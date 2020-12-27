華航英國航班今天下午抵達桃機，114名旅客中，4人有症狀現場採檢，另1男發燒送醫。其中第一輛搭載21名旅客的防疫巴士晚間8時許抵達北部檢疫所。另外，13名機組員送往防疫旅館採檢及居家檢疫。

華航CI082倫敦飛台北班機今天下午5時36分扺達桃園國際機場，桃園機場國境單位人員表示，機上有13名機組員、台籍旅客90人、大陸地區人民1名及外籍旅客23名，總共127人。

旅客下飛機後經獨立通道被帶至候機室，分批辦理相關檢查及通關作業，其中第一批通關的旅客中，1名男子發燒，立即後送醫院，另1名陸配則當場申辦證件。

同時，有6輛防疫巴士負責接駁載送至集中檢疫所，進行14天檢疫。

第一輛防疫巴士約於晚上7時15分自桃園機場出發，晚間8時10分許抵達北部一處檢疫所，車上共計有21名成人旅客，將進行後續採檢程序；另外，第二輛防疫巴士稍晚也將載送其他旅客至檢疫所。

英國武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴重，近期更出現變種病毒，中央流行疫情指揮中心因應祭出加嚴防疫措施，自23日零時起，倫敦飛返台北的客機航班數減半，有英國旅遊史的入境者全面入境採檢並集中檢疫，檢疫期滿前也會再次採檢。

(中央社)