泡麵是台灣的平民美食，料理起來方便又快速，也是不少人的宵夜首選。不過近日有網友分享，自己泡麵的獨特吃法，就是不加水，直接加上粉包混著捏碎乾吃，原PO指出他用此方法試過多款泡麵都適用，更詢問網友是否有推薦的泡麵口味，對此，有老饕指出「隨緣泡麵系列」乾吃爆炸級好吃，力推給原PO。

原PO在PTT上以「哪款泡麵乾吃最好吃？」為題說明，自己吃泡麵有個獨特吃法，就是不加熱水把麵燙熟，而是直接配上粉包後捏碎乾吃，更指出，他發現這樣的吃法可以套用在多款泡麵身上，「大家覺得這樣吃法，有什麼推薦的泡麵？」

貼文發出後不少網友回應，「維力啊這還要問」、「肉燥麵啊，吃起來跟科學麵有像」、「以前統一的泡麵，乾吃真的好吃」、「維力大乾麵」、「統一鮮蝦麵，只是這種非捏碎吃的拿來這樣吃有點浪費」、「很久以前的鮮蝦麵、蔥燒牛肉麵，乾吃真的好吃」。

此外，有網友回文指出，泡麵要乾吃他推薦隨緣泡麵系列，「直接捏碎單吃真的爆炸級好吃」。他分享，麵很脆也很香、鹹度也夠。如果要撒粉他建議可買韓式泡菜口味，「包裝裡沒有油包，只有單純的調味蔬菜包，直接灑進去袋子搖一搖，韓式泡菜點心脆麵就誕生了」。

(中時新聞網)