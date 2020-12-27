罷免高雄市議員黃捷案，將於明年2月6日投票，民進黨高雄市黨部主委、立委趙天麟表示，將邀黃捷參加市黨部的《一起3.0大高雄38區公益慢跑》活動，反制罷免案的推動；至於民進黨是否需要動員投下反罷免票，則要尊重黃捷意願。

趙天麟日前曾質疑，罷免欠缺正當性，呼籲鳳山市民應竭盡所能，為鳳山留下這位好議員，市黨部也會聲援她。趙天麟表示，明年元旦起的《一起3.0大高雄38區公益慢跑》，第一場就在鳳山，將邀請黃捷一起來慢跑。

根據《自由時報》報導，趙天麟表示，黃捷呼籲直球對決，但民進黨是否需要動員選民投下反對罷免票，要尊重黃捷意願。而且他們都是幫黃捷加油，不能越俎代庖，還是得看她提出什麼需求；黃捷那一邊也沒提出要不要幫忙動員，所以他們基本上是尊重。

民進黨人士表態力挺黃捷，黃捷被問到會不會加入民進黨，曾表示，她在地方克盡職守，問心無愧，也感謝議會和友人四面八方聲援，並請鳳山鄉親2月6日一定要站出來，對罷免案投下不同意票，現在討論加入民進黨都還太早，要優先處理罷免案。

(中時新聞網)