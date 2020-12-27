在今年縮水球季表現不理想的匹茲堡海盜隊外野波蘭柯（Gregory Polanco），利用休季期間返回家鄉參加多明尼加冬季聯盟比賽，希望重整旗鼓並找回球感，以便在明年新球季開打前就完全準備好。不料今（27）日卻傳出其右手腕骨折的消息，所幸傷勢不嚴重，應該不致影響明年春訓。

波蘭柯現年29歲，在海盜隊大聯盟待了7個球季，以2016年、18年的表現最佳，單季至少有20轟、80分打點以上。不過最近兩年出賽數大減，今年是因球季縮水至60場，出賽50場還算頻繁，但只繳出打擊率1成53、7轟、22分打點的成績單，算是不及格。

可能是因為這樣，波蘭柯在大聯盟球季落幕後返鄉，加入冬季聯盟的德爾埃斯科吉多獅隊（Leones del Escogido）想找回球感，受傷前出賽21場，打擊率1成97、全壘打2支，表現也是平平。

值得慶幸的是波蘭柯骨折的部位很小，骨頭也沒有移位，醫生已經迅速將其手腕固定，預計要休息4至6周，大約在明年春訓開始前就可百分之百復元。

去年波蘭柯因傷只出賽42場，今年則在7月中確診新冠肺炎，所幸球季遲至7月24日才開幕，影響到的出賽數並不多，如今又發生骨折，真是流年不利。

(中時 )