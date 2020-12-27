國內汽、柴油零售價格周一(28日)凌晨零時起調漲，這已經是連續第5周調漲，國際油價走勢盤旋走堅，12月中旬以來布蘭特油期多次站上50美元/桶，攀抵九個月高點價位。富蘭克林證券投顧表示，石油生產組織OPEC+每月檢視增減產幅度，最近一次會議預計於2020/1/4舉行，為市場重要觀察。由於產油國逐步鬆綁減產政策，明年若能在疫苗普及，帶動原油實際需求回升，將是支撐油價能否進一步攀揚的重要因素。

國際原油為大宗商品市場的主力，國內經濟研究機構只有台灣綜合研究院還有團隊在追蹤。台綜院長吳再益表示，台灣為石油進口國，有必要培養更多研究員，也能協助台灣中油等石油業者模擬油價變動。台綜院團隊指出，2020年國際油價扣除3月間一次意外的負值，價格變動主要隨著疫情發展，從圖示趨勢可以看出來，第二季的30美元/桶是今年油價的谷底，及至目前(12/24)已來到51.37美元/桶。

觀察國際油價的後續走勢，台綜院提出三個主要預測觀點，應該會牽動油價上漲：一、OPEC+逐月調控產量政策，有助避免嚴重供需失調情況發生；二、各國持續寬鬆政策，市場充斥大量資金，流入風險性資產可能性高；三、倘若疫苗施打成效佳，將有助加快各國需求復甦步調。

瑞銀財富管理亦分析，OPEC+會議焦點落在明年初起增產近200 萬桶/日的計劃，由於疫苗消息及油價反彈，先前過度產油的成員國在12月繼續做出補償性減產，且OPEC+近期對減產協議的遵守度也相當高，為石油市場造成了人為的緊縮，藉此利用閒置的產能來穩定價格，「這不是結構性的改變」，因此可以穩定觀察，當石油需求持續復甦，促使閒置的產能下降至正常水平，油價能持續走高。

吳再益也提醒，有三項因素會造成國際油價下跌，包括：一、疫苗廣泛施打是否可有效控制疫情，仍有待觀察；二、美國外交政策可能轉向，使伊朗、委內瑞拉等國的油產，重新流入市場的機率升高，造成原油供給增加；三、伊拉克等中東國家財政赤字壓力極大，為了籌措現金，有極強烈的動機增產搶市。這些因素也會拉回2021年的國際油價升勢。

(工商 )