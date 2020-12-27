吳聖宇也於臉書指出，此波寒流冷空氣將在週二深夜到週三（30日）清晨間抵達台灣附近。(摘自吳聖宇臉書)

跨年10度以下寒流冰炸! 戴立綱:最冷在這時間點。(中時新聞網)

中央氣象局表示，今天（27日）上午各地天氣穩定，不過隨著午後微弱鋒面通過及東北季風增強，各地雲量轉多並有小範圍降雨。明天（28日）天氣主要受東北季風影響，北東多雲時陰局部有雨，中南部多雲到晴。至於民眾關心的跨年天氣，「天氣職人」吳聖宇指出，寒流將在29號深夜起發威，氣溫將呈「溜滑梯」快速降溫，直到31日低溫急凍5-7度，預估此會持續到2日清晨後才回暖。

氣象局表示，明天受東北季風影響，東半部地區有局部短暫雨，北部地區及中南部山區雲量偏多，中南部平地大致為多雲的天氣。「氣象達人」彭啟明表示，約在明晚時東北季風又會再度略有減弱，各地將回到一個晴朗天氣的空檔，僅於東半部有短暫陣雨情況。

氣溫方面，明天各地低溫約16-19度，由於北部及東半部因雲量偏多偶有降雨，高溫約21-23度，整天偏涼，中南部地區高溫仍可達26-28度。

值得注意的是，彭啟明表示，下週二（29日）下半天又有鋒面通過，後續更伴隨寒流南下，各地氣溫自晚間起將一路下滑，低溫全台有感。「天氣職人」吳聖宇也於臉書指出，此波寒流冷空氣將在週二深夜到週三（30日）清晨間抵達台灣附近。由於冷空氣正衝台灣，風向偏北且風速甚強，冷平流非常明顯，氣溫將呈「溜滑梯式」驟降。

吳聖宇預估，以台北市來說，這波降溫不排除在24小時內會從17-18度驟降10度以上，到週四（31日）清晨，就僅剩7度左右。另外，桃竹苗一帶空曠地區溫度可能會降到5-7度；台中到台南之間以及花蓮一帶溫度也會降到8-10度；高屏、台東一帶溫度將會降到10-12度，屆時各地都會非常寒冷。

另外，吳聖宇指出，由於週三白天水氣仍在，配合冷空氣造成的快速降溫，北台灣高山一帶不排除會有局部冰霰甚至雨夾雪發生的機會，雪線有可能壓到1700-2000公尺上下。包括桃園拉拉山、宜蘭太平山等地都不排除有可能出現降雪；台北的大屯山區高度較低，雖然條件略差，但仍不排除下雪機會。不過中南部高山區，如合歡山、玉山等地，雖然溫度夠低，但水氣不足，降雪條件看來不佳。