英國皇家空軍（RAF）發布了一則短影片，一架C-17全球霸王(Globemaster III)運輸機，安全降落在一條黃土跑道上。
防衛部落格(Defense Blog)報導，C-17是美國麥道公司(已被波音所併)所研發的戰略運輸機，既有超大的載貨能力，又有空中加油和短距著陸能力，它成為戰略軍事行動的首選飛機。
英國皇家空軍第99中隊在周六的Twitter上說「即使在半準備跑道（Semi-Prepared Runway Operations,SPRO）上，C-17仍能成功降落，並以220噸的重量起飛！確切地說，這相當於37,000隻火雞，或是9,700棵聖誕樹！」
所謂半準備跑道，是指未鋪設柏油的表面，但已經清除了碎屑和障礙物的黃土跑道。
C-17雖然體積龐大，但4具發動機裝有推力反向器，可以大幅縮短降落距離，僅915公尺長的簡易跑道上，就能完成著陸到停止，因此很適合快速而有效的戰略部署，也對人道救援行動提供快速反應。
(中時新聞網)
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