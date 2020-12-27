蔡英文總統的表姊夫吳明鴻將接最高行政法院院長，引起藍綠兩黨激烈爭論。民進黨創黨黨員、前民進黨立委林正杰對此表示，蔡總統不避嫌，找了一個親人來監督行政體系，此事可說是「駭人聽聞」，就他所悉，故總統蔣經國卻曾經將自己的表弟給「法辦」，兩者對官員任命慎重程度可謂有天壤之別。

民進黨創黨黨員、前立委林正杰。(圖/翻攝自 臉書)

早年擔任台北市議員時期，與前總統陳水扁、駐日代表謝長廷被稱為「黨外三劍客」的前立委林正杰，27日在臉書PO文指出，蔡總統先前2017年先是任命自己表姊林美珠擔任勞動部部長，但他說，林美珠本身不具行政經驗，更與勞工事務無關，卻被派任為部長，搞了四不像的「一例一休」，使勞工跟雇主咸感不便，後來只好辭職下台，由蔡英文另外安排了肥缺閒差。

林正杰認為，蔡英文的表姊夫吳明鴻出任「最高行政法院院長」，蔡英文再次不避嫌、不在乎與論，任命一個親人來監督自己的行政體系，此事可說是駭人聽聞了。

話說至此，讓他有感而發想起蔣經國的過往，林正杰表示，在1972年蔣經國受命組閣當行政院長當時各方都來跑官塞人，其中有一個正是蔣經國的表弟王正誼(王正誼生於浙江省寧波市奉化縣。父親為陸軍中將王震南。祖父王賢甲，是蔣中正生母王采玉之堂兄。故王正誼是王采玉侄孫，蔣經國之表弟)，當時向蔣經國索取部長，王正誼當過蔣介石的秘書，因經常出入官邸，也很受宋美齡寵愛。

但蔣經國用人唯才，拒絕了裙帶關係，在不堪人情壓力之後，蔣經國給王正誼做了身家調查，沒想卻發現王正誼擔任「中央公務人員購置住宅輔助委員會」主任委員，當時負責建造台北士林區外雙溪中央社區。卻涉嫌工程舞弊案，貪污美金十三萬七千五百元。讓蔣經國在1974年下令調查局收押偵辦，經過三次庭訊，判處無期徒刑。而王正誼也成為蔣經國上台初掌握實權後的「首辦」之人，這就是蔣經國用人的方式。

說到最後，林正杰也感嘆，蔣經國會重用自己的表姊、表姊夫嗎？大概只有中華民國首任大總統袁世凱，會幹出這種事情。

前立委林正杰臉書。

對於外界詬病這件人事案，總統府發言人張惇涵26日表示，司法院的相關人事任用，總統府尊重司法院的決定，必須資歷、經歷與專業兼顧。至於新任最高行政法院院長人選，是由司法院決定後循程序呈報，總統尊重司法院的決定；基於司法獨立，自總統上任以來，對於司法院呈報的人事，總統皆予以尊重。

(中時新聞網)