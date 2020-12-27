大陸女星徐嬌童星出身，因為被周星馳看中，在電影《長江七號》反串飾演男主角小迪，電影上映後她瞬間爆紅，更有傳聞周星馳收她當「乾女兒」，而她卻在2016年赴美國留學，讓眾人訝異；近期徐嬌回歸演藝圈，在節目中吐露當年和周星馳拍電影變「童年陰影」，但仍相當感謝周星馳給她機會，才有現在的她。

徐嬌受邀當配音節目《我是特優聲》飛行導師，和資深配音員吳磊現場示範，她在2個角色間迅速切換聲音，表演流暢又精采，讓參賽者嘆為觀止，甚至其他資深配音員也都忍不住讚嘆，尤其是她在電影《長江七號》裡，年紀小卻展現出超齡配音能力。

近期徐嬌回歸演藝圈，在節目中吐露當年和周星馳拍電影變「童年陰影」，但仍相當感謝周星馳給她機會，才有現在的她。(圖/ 摘自微博)

她透露原本在現場拍戲，周導（周星馳）為了一個鏡頭可以拍二十遍、三十遍，那3個月簡直是折磨；戲殺青後她本以為解脫，誰知道還得為電影配音，而且配音指導也是周導，讓她超難忘，因此忍不住開玩笑「《長江七號》是我的童年陰影」。

不過，徐嬌最後也補充，當年外界說她一出道就爆紅，她認為在周導的監督指導下，別人會這樣說也是有道理的，「因為再也沒有經歷過像周導這樣嚴格的導演，對我來說也是我人生中目前為止最幸運的事情」；儘管過了多年，徐嬌仍不忘當年的恩人周星馳，依舊心存感激。

(中時新聞網)