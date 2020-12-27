網友逛賣場時發現一盒要價3萬4839元台灣豬肉片。(圖擷取自新·路上觀察學院)

明年1月起萊豬將正式開放進口，相關話題在網上不斷延燒，就有網友逛超市時發現，一盒標榜折扣10%的台灣豬肉片竟要價3萬4839元，5位數的價格嚇壞原PO，讓他打趣發文，「台灣豬開始增值了嗎」？照片發出後不少網友笑翻，相當配合原PO，「這價格還是折扣後耶」。

原PO昨(26日)在臉書社團「新·路上觀察學院」發出一張照片表示，他日前到大賣場採購，逛到生鮮肉品區時，驚見一盒要價3萬4839元的台灣豬肉片，讓原PO忍不住笑出來直呼「台灣豬開始增值了嗎？」

從發出的照片中可以看到，肉片上面原本貼上的標籤是139元，不過上頭又被另一張價格標籤覆蓋，明顯寫著折扣10%，但上頭的價格為3萬4839元，活生生比原價多好幾10倍，更有網友笑稱，「一克92元，比魚子醬還貴了」。

雖然可推測出應是賣場人員誤植價格，不過網友仍相當配合，打趣回應「通貨膨脹」、「可能會唱歌跳舞」、「也增值太快」、「明年台灣豬價值你敢嘴」、「新幣還是馬幣」、「內臟都被拿去立法院用了，剩下的價錢不開高點，賺不回來啊」。

不過有在賣場工作過的網友分享，其實這樣的情形蠻常見的，更自爆過往工作經驗，「xxx常常搞這種烏龍，我之前在那上班也遇過」。

(中時新聞網)