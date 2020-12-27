號稱全球最大的優質鐵礦西芒杜鐵礦是大陸擺脫對澳洲鐵礦依賴的最大希望。（圖／推特@mining）

近期國際財經媒體透露消息指出，為對抗澳大利亞鐵礦霸權，中國大陸在非洲加緊攻城掠地搶進大量鐵礦區，近日傳出中西非地區的姆巴拉姆─納貝巴（Mbalam-Nabeba）鐵礦己有部份礦區落入一家有中國大陸官方背景的陸企手中，除保障了鐵礦的來源，也增加了大陸手中用以對抗澳洲的籌碼。

《多維新聞》引述路透、彭博等財經媒體消息稱，剛果政府近日收回澳大利亞聖丹斯資源公司（Sundance Resources）、赤道資源公司（Equatorial Resources）、核心（Core）公司等3家礦業巨頭的採礦許可，將3家公司手上規模約達10億噸高品位鐵礦石的姆巴拉姆─納貝巴鐵礦等部分礦區交給一家名為桑加礦業的公司，該公司是一家疑似有中國背景的神秘企業。

報導說，姆巴拉姆─納貝巴鐵礦位於喀麥隆與剛果交界處，距中非共和國首都班基也相當近，這3國都是中西非一帶的法語國家。此一礦區因處於交界處，為喀麥隆與剛果共同擁有，澳洲聖丹斯等3公司是兩國聯手禮送出門。

根據2015年勘探報告，該鐵礦蘊藏量預計56.4億噸（品位為33.4%），其中8.05億噸為高品位鐵礦（品位為57.3%），是世界級大型優質露天鐵礦。聖丹斯公司分別與礦區所在的喀麥隆和剛果簽約，計畫投資87億美元用於礦山開發、建設鐵路和碼頭。計畫分兩期開採，一期年開採4000萬噸鐵礦石，開採年限12年。二期每年生產3500萬噸高品位鐵礦，開採年限15年。兩處鐵礦都計畫銷往中國大陸。

報導指出，該公司可能因實力不濟，多年來未能啟動開發，引發剛、喀兩國政府不滿，今年兩國先後宣佈與其中止合作。喀麥隆更在12月初宣佈與中國大陸5家大型國企簽約，計劃在2021年確定鐵礦合作開發方案。澳方為此向兩國政府索賠87.6億美元，並申請國際仲裁。

報導表示，中方與喀、剛兩國的合作已不只於鐵礦開發，還包括修建港口其他交通運輸項目，中方還找來法國企業聯合營運，其格局完全超出澳洲企業所規劃的的合作規模，因此澳方要搶回採礦權並不太容易。

報導分析稱，以大陸目前在非洲對鐵礦的投資與開發，還無法取代澳大利亞鐵礦砂在中國市場的獨佔地位。以去中國大陸進口鐵礦砂有超過6成來自澳洲，今年1至10月澳洲進口鐵礦砂比例也達62%。

為擺脫這種過度依賴的局面，大陸多年來積極開拓其他鐵礦砂來源，大陸中鋼集團、首鋼集團、寶武集團等大型鋼鐵企業還在秘魯、獅子山及賴比瑞亞等地先後設置多個中方直營礦山，避免受外界溢價影響。寶武集團亦正在籌謀開建位於非洲幾內亞，目前號稱世界最大的西芒杜鐵礦。因此，隨著中方陸續擴大與非洲鐵礦石企業的合作開採工作，可以想像，發生在剛果和喀麥隆的事件恐怕只是個開始而已。

(中時新聞網)