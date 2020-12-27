近期國際財經媒體透露消息指出，為對抗澳大利亞鐵礦霸權，中國大陸在非洲加緊攻城掠地搶進大量鐵礦區，近日傳出中西非地區的姆巴拉姆─納貝巴（Mbalam-Nabeba）鐵礦己有部份礦區落入一家有中國大陸官方背景的陸企手中，除保障了鐵礦的來源，也增加了大陸手中用以對抗澳洲的籌碼。
《多維新聞》引述路透、彭博等財經媒體消息稱，剛果政府近日收回澳大利亞聖丹斯資源公司（Sundance Resources）、赤道資源公司（Equatorial Resources）、核心（Core）公司等3家礦業巨頭的採礦許可，將3家公司手上規模約達10億噸高品位鐵礦石的姆巴拉姆─納貝巴鐵礦等部分礦區交給一家名為桑加礦業的公司，該公司是一家疑似有中國背景的神秘企業。
報導說，姆巴拉姆─納貝巴鐵礦位於喀麥隆與剛果交界處，距中非共和國首都班基也相當近，這3國都是中西非一帶的法語國家。此一礦區因處於交界處，為喀麥隆與剛果共同擁有，澳洲聖丹斯等3公司是兩國聯手禮送出門。
根據2015年勘探報告，該鐵礦蘊藏量預計56.4億噸（品位為33.4%），其中8.05億噸為高品位鐵礦（品位為57.3%），是世界級大型優質露天鐵礦。聖丹斯公司分別與礦區所在的喀麥隆和剛果簽約，計畫投資87億美元用於礦山開發、建設鐵路和碼頭。計畫分兩期開採，一期年開採4000萬噸鐵礦石，開採年限12年。二期每年生產3500萬噸高品位鐵礦，開採年限15年。兩處鐵礦都計畫銷往中國大陸。
報導指出，該公司可能因實力不濟，多年來未能啟動開發，引發剛、喀兩國政府不滿，今年兩國先後宣佈與其中止合作。喀麥隆更在12月初宣佈與中國大陸5家大型國企簽約，計劃在2021年確定鐵礦合作開發方案。澳方為此向兩國政府索賠87.6億美元，並申請國際仲裁。
報導表示，中方與喀、剛兩國的合作已不只於鐵礦開發，還包括修建港口其他交通運輸項目，中方還找來法國企業聯合營運，其格局完全超出澳洲企業所規劃的的合作規模，因此澳方要搶回採礦權並不太容易。
報導分析稱，以大陸目前在非洲對鐵礦的投資與開發，還無法取代澳大利亞鐵礦砂在中國市場的獨佔地位。以去中國大陸進口鐵礦砂有超過6成來自澳洲，今年1至10月澳洲進口鐵礦砂比例也達62%。
為擺脫這種過度依賴的局面，大陸多年來積極開拓其他鐵礦砂來源，大陸中鋼集團、首鋼集團、寶武集團等大型鋼鐵企業還在秘魯、獅子山及賴比瑞亞等地先後設置多個中方直營礦山，避免受外界溢價影響。寶武集團亦正在籌謀開建位於非洲幾內亞，目前號稱世界最大的西芒杜鐵礦。因此，隨著中方陸續擴大與非洲鐵礦石企業的合作開採工作，可以想像，發生在剛果和喀麥隆的事件恐怕只是個開始而已。
(中時新聞網)
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