香港資深男演員黃秋生最近到台灣短期居留，為了拍攝實境節目《開著餐車交朋友》，也順便處理私事，而先前來台就被問到是否移民台灣，這次被問到也是沒多做回應，但粉絲仍開心偶像能在台灣到處跑；近日黃秋生他們的餐車在南部，他也主動曬出他們製作的美食照和心得，引起粉絲暴動，期待能吃到他的廚藝。

黃秋生和KID林柏昇、宋柏緯主持實境節目《開著餐車交朋友》在全台趴趴走，今（27）日他在臉書發文表示快閃墾丁，在準備餐點時一個人都沒有，讓他有點擔心，「祈禱後，開始時忽然來了幾百人」，他們準備的美食也很快被搶光。

近日黃秋生他們的餐車在南部，他也主動曬出他們製作的美食照和心得，引起粉絲暴動。(圖/ 摘自黃秋生臉書)

近日黃秋生他們的餐車在南部，他也主動曬出他們製作的美食照和心得，引起粉絲暴動。(圖/ 摘自黃秋生臉書)

他也曬出這次在墾丁做的料理照，這次賣炸花枝塊，將炸得油亮可口的花枝和蔬菜串在一起，看到就令人口水直流；畫面中也有三人分工合作的樣子，他們的默契也越來越好，讓粉絲們看了也開心。

不少網友也留言熱情邀約，「台北何時有」、「辛苦了希望還能來台南」、「歡迎來台中草悟道」、「有沒有機會來新竹還是竹北」、「來新北市，我一定去捧場」、「期待花蓮吃得到」；有一名屏東的網友也在批踢踢實業坊發文，提到為了親眼看到黃秋生，得知餐車快閃立刻趕去，雖然開心見到本人，但感慨「我到的時候已經沒了」。

(中時新聞網)