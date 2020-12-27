港股上市的大陸農產品批發市場營運商中國地利27日公告指出，已與京東集團子公司Nelson Innovation Limited簽訂認購協議。中國地利向京東配售共計4.78億股認購股份，每股作價1.67港元，占已擴大後股本約5.37％。配售價較25日收盤價2港元折讓約16.5％。

綜合陸港媒體報導，中國地利表示，雙方將打造大陸最強的生鮮供應鏈體系。此次認購事項所得淨額約7.97億港元，擬用於可能進行的投資及作為集團一般營運資金。

中國地利董事會認為，認購事項為公司提供難得機會擴展其股東基礎，為未來發展及業務擴展籌集資金。認購事項將進一步於中國地利與京東業務之間創造協同效應，推動中國地利的未來發展及業務增長。

中國地利在大陸經營農產品批發市場，分別插旗杭州、瀋陽、貴陽、黑龍江、壽光物流園區等。2019年佣金收入為人民幣(下同)10.1億元，租金收入4.1億元。

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