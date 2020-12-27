一名女子日前到一家美容院按摩，幾天後發現朋友之間瘋傳一段影片，內容是一名女子裸上身、正在按摩的畫面，女子一看就知道女主角是自己，氣壞找美容院理論，結果對方卻說「無法辨識身分」，只願意賠償服務女子的10倍價錢，也就是台幣2900元費用。

來自大陸四川成都市的一名金姓女子，透過網路購買一家叫做「彌一美顏中心」的美體套餐，價錢是人民幣68元（約台幣290元），日前金女到美顏中心消費完畢，事後發現為她服務的工作人員，在微信的朋友圈發布一段影片，點開之後金女相當生氣，因為影片中上半身裸露的女主角，就是自己正在按摩的畫面。

根據外媒報導，金女表示當天按摩時曾聽到開門聲，因為自己上身全裸趴著，只問服務人員「什摩情況」，對方回答是同事進來拿東西，想不到幾天後，就在微信裡看見自己背部按摩影片，且背上特徵，一看就知道是自己，這才驚覺遭到工作人員偷拍。

金女質問當時服務她的工作人員，對方一開始說不知道是誰，後來才坦承是同事偷拍上傳，不過，雖然沒經過金女同意偷拍傳，美容院承認疏失，但影片只有背部，無法直接辨認身分，因此美容院無法律責任，最後僅願意賠償台幣2900元，不過金女無法接受，目前仍在協調溝通。

(中時新聞網)