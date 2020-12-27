聖誕假期最大的國際新聞，英國與歐盟達成脫歐協議、及新冠變種病毒從英國擴散，是這一周來國際匯市波動的兩大主因，帶給英鎊「熱烈」的交易量，看多、看空密集交手，對美元在1.31～1.36區間遊走，外銀指出，市場動盪下唯一不變的趨勢是美元疲軟！

渣打銀行財富管理指出，目前國際匯市夾雜疫情發展、英歐貿易協議，以及市場普遍看空美元等題材，英鎊成為交易焦點貨幣之一，12/25英鎊對美元收在1.355，若投資風險突升，英鎊反轉向下將測試1.27～1.28的關鍵支撐，若是如此，「這個價位可能吸引買盤進場！」

在美元偏弱明顯下，渣打認為，還是不排除英鎊會往上突破，預期將挑戰1.37與1.40阻力段。富蘭克林投顧指出，脫歐談判確認，帶動英鎊自週初的重挫中迅速回升，且英國公布第三季GDP終值優於預期皆支撐英鎊走強，週線續揚0.26％。

雖然美元處於弱勢，富蘭克林投顧認為，美國偏弱的經濟數據支撐美元指數自前週的頹勢中走穩，近週美元上揚0.34％，相對上壓抑歐元走跌0.57％，歐元對美元12/25來到1.220，歐美匯市的翹翹板現象將持續進行。

渣打財富管理分析，如果歐元對美元上方阻力1.227無法突破，預期歐元將朝向1.20～1.205 附近支撐區前進，若跌破1.20，則再下看1.1880的另一個支撐，原則上，在歐元區尚未脫離疫情與經濟疲軟前題下，歐元缺乏快速上攻的動能。

(工商 )