葉門反叛軍-胡塞武裝部隊的發言人說，他們成功的擊落了1架沙烏地阿拉伯的彩虹4型(Rainbow-4)攻擊型無人機，彩虹4型無人機是中國大陸設計製造的，2017年售給沙國。
戰機世界(Fighter Jets World)報導，胡塞發言人耶希亞‧薩里( Yehia Sarie )說，無人機在上星期一於馬里布省(Marib)的馬達加爾地區(Medghal)，此處約在首都沙那以東50英哩。無人機是被胡塞的防空飛彈所擊落。
胡塞部隊還發表了一段熱成像設備跟踪無人機的影像，但真實性無法得到證實。就這段畫面顯示，熱成像尋標頭朝著無人機追蹤一段時間後，飛彈擊中了無人機。
據報導，胡塞武裝部隊配備了一定數量的車載式防空飛彈系統，屬於西方設備，這套防空系統也曾成功擊落了沙烏地的F-15戰機。
彩虹4型無人機，是由中國航天科技集團公司（CASC）生產，CASC是大陸最大的航太公司，從太空火箭長征系列，人造衛星都屬該集團。
彩虹4型具有可旋轉的光電設備，並有合成孔徑雷達。機翼下4個掛架可以攜帶多達345公斤的有效載荷。
可攜帶的武器包括AR-1雷射導引飛彈，TG-100雷射慣性導引炸彈，FT-9衛星導引炸彈(使用「北斗」衛星導引)。
文章來源：Royal Saudi Air Force Chinese-made CASC CH-4 Drone Allegedly Shot Down By Houthi Rebels Over Marib
(中時新聞網)
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