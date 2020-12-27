「排球女神」莎賓娜（Sabina Altynbekova）美麗依舊。（圖／翻攝自莎賓娜IG）

曾被封為「排球女神」的哈薩克選手莎賓娜（Sabina Altynbekova），6年前來台參加亞青女排賽，因高挑身材和精緻五官瞬間爆紅。2015年她加盟日本企業女排，漸漸淡出新聞版面。25日，她在IG帳號上傳結婚照，宣告「我將以最好男人妻子身份結束今年」。

莎賓娜182公分的高挑身材，腿長達120公分，加上水汪汪大眼的空靈氣質，在2014年來台比賽時立即捉住網友眼球，人氣瞬間爆棚，連哈薩克總統都任命她為體育親善大使。2015年她加盟日本企業女排，但頻頻上節目，參加商業代言活動，並傳整型，嘴脣變厚，飄出「塑膠味」，清純空靈不見了，日媒狠批：「女神崩壞！」

最後，莎賓娜離開了日本，回到哈薩克埋頭苦練，從淪落替補拚上先發國手，更考上最高學府阿利法拉比大學，相當激勵人心，也找回當時清純可人的模樣。如今找到真愛，步入婚姻，讓昔日粉絲們送上一句「要幸福啦！」

(中時新聞網)