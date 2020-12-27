最高行政法院院長藍獻林年滿70歲退職，總統蔡英文總統特任表姊夫吳明鴻接任，引起各界質疑和砲轟。名經紀人夏春湧更忍不住直言，蔡政府根本就是一個安親班，他還認為，「民進黨不倒，台灣不會好」，應該會是很多台灣人心年的最大願望。

夏春湧26日在臉書上表示，「一鬼得道，雞狗升天」，並指出，蔡英文政府根本就是個「安親班 」，親朋好友各安其位，管他是阿狗阿貓，只要沾一點親帶一點故，「是個人，就能把你變成神！」

夏春湧也不禁感嘆，台灣的年輕人真可憐，看著民進黨人吃香喝辣，連一口湯都分不到，拿著一點點被施捨來的殘羹剩飯，還要幫他們搖旗吶喊，什麼叫做「自作孽不可活」？「自己活膩了，誰也救不了你」。

最後，夏春湧也說，又是年終歲末，所謂的「 一元復始，萬象更新」，但就是不知道，明年「一元」，可不可以變成「兩元」？「亂象」能不能更新？同時，夏春勇更直言，「民進黨不倒，台灣不會好，應該是很多人新年的最大願望！」

網友們也留言回應，「一人得道雞犬升天，馬英九當總統家人全辭職，沒頭路」、「菜表姐剛下台，換菜表姐夫上台」、「沒事看看夏哥駡駡泯盡黨，精神舒爽」。

一“ 鬼 ”得道雞“ 狗 ”升天 蔡英文政府根本就是個“ 安親班... 由夏春湧發佈於 2020年12月25日 星期五

(中時新聞網)