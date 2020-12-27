人氣辣模Yumi.K外型甜美、身材火辣，常在社群網站放送養眼辣照，在IG有超過103萬追蹤數，被粉絲封為巨乳女神，日前她分享過去被騷擾的經驗，網友卻把重點全放在她美照上露出的「粉紅色」，驚呼「跑出來了！」

Yumi.K日前在IG發文透露，有次去拿外送時，遇到一個看起來滿正常的中男子，但對方卻突然走到她面前說：「妹妹你的腿好漂亮⋯好漂亮⋯」，接著便不斷重覆這句話，一開始Yumi.K還沒反應過來，後來就忍不住對中年男子破口大罵，對方才趕緊閉上嘴巴走掉。

Yumi.K曬辣照疑似露點，她澄清是胸貼。（圖／翻攝自Yumi.K IG）

目睹整起事件的外送員，對著Yumi.K說：「哇你好兇喔！」讓Yumi.k忍不住回應：「廢話當然要兇，阿如果我今天露奶呢？他不就看著我流口水了」，而粉絲看完也提醒Yumi.K保護自己是對的。

特別的是，Yumi.K隨文附上的是一張大秀長輩的辣照，只見她擺岀吐舌俏皮表情，穿著超低胸背心，雙峰幾乎快掉岀，更有眼尖網友發現Yumi.K左胸的「小粉紅」竟也跑出來見客，紛紛留言驚呼「快跑出來了」、「是不是走光了」、「真的兇」，但Yumi.k隨後即被釣岀回應「現在才發現有人說走光...那個是『胸貼』，一定一定一定有做防護措施。」

(中時新聞網)