罷免高雄市議員黃捷、民進黨桃園市議員王浩宇案，中選會陸續宣布第二階段審核通過，將在明年1、2月舉行罷免投票，而連署中的民進黨高雄市議員高閔琳罷免案，「杏仁哥」吳育全表示，從11月初開始，經過這2個月連署，預計將在12月30日(周三)，送繳二階段連署書到高雄市選委會。

中選會曾對外表示，高閔琳罷免案領銜人曾先生於今年9月25日第一階段連署完成提案，經中選會決議後，於11月4日開始連署，依規定須在60天內完成，連署時間為11月5日至2021年1月3日，而罷免案由高雄市鳥松區前鳥松里里長陳清茂籌備，日前他也多次透過臉書呼籲，請高閔琳選區的民眾，踴躍參與二階連署。

而據《選罷法》規定，第三選區（岡山、永安、彌陀、梓官、橋頭）的第二階段連署門檻，需達10%( 19144份)，第三階段投票需達25%（47860票），且有效同意票數多於不同意票，同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上。

「杏仁哥」吳育全27日在臉書表示，預計將在30日下午2點，把高閔琳罷免二階段連署送至高雄市選委會。陳清茂則在貼文留言，「謝謝各位兄弟姐妹幫忙，讓我們完成第二階段的連署」。

對於罷免案，高閔琳曾表示，會接納不同意見、接受檢驗，自認擔任議員期間非常認真。

請大家到場聲援謝謝 由杏仁哥發佈於 2020年12月27日 星期日

(中時新聞網)