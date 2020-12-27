軟銀鷹隊兵多將廣，去年以12勝6敗、自責分率3.34獲選太平洋聯盟「新人王」的高橋禮，今年因為受傷調整不及而被要求轉任中繼投手；結果表現也不差，戰績4勝2敗23中繼、自責分率2.65，獲得球團加薪1750萬日圓的鼓勵，明年的年薪上升到6750萬日圓。

高橋禮今年總共出賽52場，是全隊最苦勞的投手，雖然中繼表現稱職，但他還是希望明年轉回先發輪值。他表示，工藤公康監督透露明年會調整輪值陣容，「我會朝這個方向努力，希望有機會重新擔任先發投手。」

高橋禮雖然高達188公分，投球時卻採取低肩的「潛水艇式」投法，放球點很低。有趣的是，休季期間他將與樂天金鷲隊的牧田和久、西武獅隊的與座海人一起自主訓練。三人都是低肩投手，其中牧田是前輩，經驗豐富；與座則擁有厲害的下沉球做武器，球速約125、126公里，值得討教。

牧田和久已36歲，原屬西武獅，曾旅美2年，去年底重返日職加盟樂天金鷲；今年2勝2敗22中繼2救援、自責分率2.16，表現不俗。與座海人與高橋禮同樣25歲，不過今年才升上西武一軍，先發8場，戰績2勝4敗、自責分率5.45，還有進步空間。

(中時 )