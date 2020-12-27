雜草野火延燒鹽水廢棄家具工廠 300坪鐵皮屋全面燃燒 23:352020/12/27 中時 劉秀芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市鹽水區三明里一家廢棄泡棉家具工廠今晚9點50分傳出火警。（讀者提供／劉秀芬台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市鹽水區三明里一家廢棄泡棉家具工廠今晚9點50分傳出火警。（讀者提供／劉秀芬台南傳真） 台南市鹽水區三明里一家廢棄泡棉家具工廠今晚9點50分傳出火警。（讀者提供／劉秀芬台南傳真） 台南市鹽水區三明里一家廢棄泡棉家具工廠27日晚9點50分傳出火警，台南市消防局派出20輛消防車24名消防隊員前往搶救，目前無人員受傷，300坪鐵皮屋全面燃燒，暗夜裡烈焰沖天十分怵目驚心，消防隊員持續漏夜灌救中。 據了解，消防局勤務中心原本接獲雜草火警通報，疑因風勢助長，蔓延至隔壁廢棄的家具行，鹽水消防分隊先趕至現場後，發現已燃燒20平方公尺，下營、學甲、新營、柳營、官田等消隊隨即到場支援，目前仍在搶救中。 褲子晾外面凍成「冰刀」 男大生淡定拿進屋切黃瓜 市長夫人劉育菁協助粉刷修屋 新市獨老歡喜入厝 (中時 ) #燃燒 #雜草 #鹽水 #300 #鐵皮屋 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 山貓森林集資購地 守護公館北河淺山生態 15:012020/12/26 寶島 住警器當伴手禮 消防員寧遭白眼 04:102020/12/25 地方新聞 淡水福容喜獲三大獎 年終推回饋 04:102020/12/27 產業．科技 耶誕節不平靜 新店民宅火警2人嗆傷送醫 00:072020/12/26 社會 鹽水區青工會寒冬送暖 募集物資助230戶弱勢家庭 22:132020/12/25 寶島 蜂炮軍歌髮禁聊不完話題 醒吾校友回娘家暖上心頭 19:372020/12/26 寶島 危機變轉機 台北9飯店投入危老改建 16:042020/12/25 財經 投資臺灣耶誕再報佳音 中小企業投資增7廠加碼28億 20:192020/12/25 財經 羅東民宅大火黑煙猛竄 2女嗆昏送醫急救 19:012020/12/25 社會 雞排妹抽脂整形爭議懶人包 醫美診所提告妨礙名譽求償300萬 23:292020/12/26 社會 暗夜惡火燒塌台中香菇寮 門口存放柴油全燒光 09:562020/12/27 社會 社會熱門新聞 上億迎娶車隊現雲林街頭 婚禮像跨年原來是他娶媳婦 - 社會 王應傑兒子王怡中心肌梗塞 裝葉克膜搶救無效過世 享年39歲 - 社會 男向前女友討債 手腳被打斷關狗籠、注射海洛因慘死 - 社會 驚悚！騎士誤上國1 慘遭聯結車等多車輾碎 屍塊四散 - 社會 寵物店員不收錢幫流浪貓火化 遭同事怒罵白癡 網驚曝：犯職場大忌 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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