台南市鹽水區三明里一家廢棄泡棉家具工廠今晚9點50分傳出火警。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市鹽水區三明里一家廢棄泡棉家具工廠今晚9點50分傳出火警。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市鹽水區三明里一家廢棄泡棉家具工廠27日晚9點50分傳出火警，台南市消防局派出20輛消防車24名消防隊員前往搶救，目前無人員受傷，300坪鐵皮屋全面燃燒，暗夜裡烈焰沖天十分怵目驚心，消防隊員持續漏夜灌救中。

據了解，消防局勤務中心原本接獲雜草火警通報，疑因風勢助長，蔓延至隔壁廢棄的家具行，鹽水消防分隊先趕至現場後，發現已燃燒20平方公尺，下營、學甲、新營、柳營、官田等消隊隨即到場支援，目前仍在搶救中。

(中時 )