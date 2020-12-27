無菜單料理大多都是高級有質感路線，但卻有消費這不埋單，高雄一名女子日前與朋友到一家無菜單料理餐廳消費，結帳金額大約7000元，但女子事後發文公審店家，表示菜色令人失望，朋友還吃不飽，認為踩到大雷，不過店家廚師也出面反擊，無奈說「可能我們不適合」。

4人花7千吃無菜單料理 女不爽公審店家 主廚嘆：我們不適合(圖片取自/爆怨公社)

女子在臉書社團《爆怨公社》發文，當天4個人點了4000元套餐，結果全部只上了4道菜、4碗濃湯、1份點心、還有4份甜點，套餐也沒附飲料；而一群人開了一瓶價格1000元的酒，用餐時被推銷買酒，也都有捧場，最後結帳金額約7000元，女子相當不滿，認為菜色不佳、也吃不飽，因此發文公審餐廳，大嘆「從沒踩過這麼大的雷」。

女子認為踩到大雷(圖片取自/爆怨公社)

文章掀起熱議，餐廳主廚親自回應，表示店內消費一人至少800元，當天這群人點了好幾瓶酒，也有外帶回家，且用餐完畢，店員也有詢問是否吃飽，當下沒有人反應問題。主廚也公開當天菜單，單看酒類，女子與朋友點了一瓶酒、2杯酒、2杯飲料，離場時外帶2瓶酒，最後主廚表示，如果對菜色有問題，可以馬上反應，事後才批評，他們也無能為力。

網友對此糾紛評價兩極，有人認為「餐點就是看有沒有合胃口」、「覺得現代人還是要多親自採買常下廚」、「可能不知道食材的價格」；不過也有網友看照片認為份量的確少，「這樣兩個人吃還差不多」、「無餐單料理不要太期待」、「看起來都很普通」、「吃氣氛的吧」。

(中時新聞網)