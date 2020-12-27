李淑德教授小提琴菁英賽今年邁入第三屆，27日晚間公布結果。圖為少年菁英組得獎者。（李淑德教授小提琴菁英賽提供）

兩年一度、以小提琴教母之名所舉辦的「李淑德教授小提琴菁英賽」，今年邁入第三屆，27日晚間公布結果，青年菁英組第一名由茱莉亞音樂院學生、現年20歲的蔡雨頻拿下，抱回30萬元獎金。蔡雨頻表示，兩年前她也曾參賽，但沒有入選，這次拿下第一名，顯見自己和以前不一樣了。

評審團主席胡乃元表示，這次比賽勝選的演奏者很明顯，很容易突顯出來，「不管是音色或是音樂性，一聽就知道該具備的演奏條件都有了。」

此外，由於比賽要求複賽必須演奏巴哈組曲和莫札特小提琴奏鳴曲，十分吃重，胡乃元表示，「這兩位作曲家的曲目對小朋友而言，是很大的挑戰，但演奏得好，就能聽見音樂，潛力無窮。」

李淑德教授小提琴菁英賽分為青年菁英組和少年菁英組，共有初賽、複賽、決賽三階段，青年菁英組第一名為蔡雨頻、第二名為張嵃翔、第三名為施薇均、第四名為郭至恩、第五名毛柔豫，第六名從缺。少年菁英組第一名為楊恩雅、第二名為莊林祈、第三名為許誠一、第四名為李弘宇、第五名為陳麓元、第六名為陳品萱。

評審之一黃俊文表示，從本屆參賽者可看見台灣新生代音樂家的成長，「台灣小朋友的音樂性很好，美中不足的是技巧，我們都要以一次做到位來要求自己，因為音樂沒有差不多就好，一定要永遠對自己保持懷疑，像是這裡滑音不夠好，那裡音準還不夠準，留意細節很重要，常常自省，才會不斷進步，一起共勉。」

黃俊文觀察，比賽要求演奏巴哈組曲和莫札特奏鳴曲，在決賽的協奏曲之後，還有小品，每一首都要求完整演完，規格如同國際大賽，「這很考驗參賽者上台之後的體力和耐力，以及完整性，這也是以成為專業演奏者為標準的要求，是一個標竿。」

評審之一辛明峰則鼓勵沒得獎的學生，名次是一時的，未來的路更長遠，每一位都大有可為。

前兩屆都擔任評審的小提琴家林昭亮，今年因有音樂會而無法擔任賽程評審，但他同樣出席會場。他表示，前兩屆選出一些年輕有為的學生，如今都有持續耕耘演奏，未來大有發展可能。

蔡雨頻出生於2000年，來自桃園，畢業於武陵高中，她表示，媽媽和阿姨都是音樂老師，她六歲在阿姨的啟蒙之下學習小提琴演奏，現在於紐約茱莉亞音樂院就讀。

(中時 )