2020年因新冠肺炎衝擊，全球進入封城鎖國恐慌中，2020年即將邁入尾聲，2021年新的一年即將來臨。台灣因防疫有成，讓行政院長蘇貞昌滿意度一度飆升，但因萊豬、中天新聞台不予換照事件、統編等爭議不斷，外傳蘇貞昌即將下台，內閣將改組。針對2021年整體運勢，風水師詹惟中大膽預測，2021年將會有人下台。

詹惟中在《詹惟中就是愛算命​》節目中大膽預測，2021年最大危機的是「文昌化忌」，也就是文化界、文藝界、教育界，可能是部長或局長之類的會下台，那代表各個校長跟教育界的紛紛擾擾，這是確定的。

詹惟中指出，文昌化忌也代表鈔票，他的全球匯率會產生很大的波動，最可怕的是仿冒的、假的，都會被全球傾囊去做一個顛覆，最可怕的是針對國家，非正式或正式，或者這個名稱不被肯定的，會引來不必要的很多外交戰、文化戰、口舌戰。

詹惟中認為，針對這個疫情，換了一個年之後，最近疫苗也出來，想必在明年夏天以前，差不多就可以快速收尾了。

(中時新聞網)