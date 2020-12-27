共機屢擾台 空軍霸氣喊話：想擊敗幻象？只能靠幻想。(青年日報影片)

大陸解放軍今年下半年加大擾台頻率，每隔幾天就派出軍機侵擾台灣，大陸航母山東號甚至在20號帶領小支航艦隊行經台灣海峽。對於大陸軍事威脅不斷，我軍系媒體《青年日報》25日PO出結合時下年輕人流行用語影片，意有所指喊話「想擊敗幻象？不好意思，你只能靠幻想」。

國防部接連在24至26日公布共機進犯台灣海峽軍情動態，多為運8反潛機及技術偵察機。但早在20日，共軍首艘自製航母山東號艦隊在至少3艘護衛艦伴隨下穿行台灣海峽，而這次也是山東號航母在去年12月17日服役、命名後，第二次穿越台海。

而針對共軍近日頻繁擾台，中華民國空軍27日也在臉書PO出今年度冠軍宣傳影片，並寫下「想擊敗幻象？不好意思，你只能靠幻想」、「F-16可以帶到9個G，但是遇到我送你2個G，GG」、「IDF是國人的驕傲，但打敗你，我會更驕傲」。

值得注意的是，這部影片更是「109年度國軍文藝金像獎-多媒體類形象廣告項金獎」，期盼能吸引年輕人關注國防議題，宣揚我空軍健兒捍衛領空堅決的忠勇意志，並為國人提供強力的安全後盾。

(中時新聞網)