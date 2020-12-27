新台灣國策智庫「2022台北市長民調」，結果顯示國民黨可能參選人，立委蔣萬安的民調高達64.7%，其次為台北市議員羅智強8.5%、前高雄市長韓國瑜8.3%。針對羅智強民調輸蔣萬安，資深媒體人王時齊認為，其實羅智強在網路上的聲量，政治人物排名只輸總統蔡英文，可惜擴散能力不足。

王時齊在政論節目《鄭知道了》中表示，羅智強很活躍，他在網路上面有一點接收到了韓粉，因為韓國瑜後來就比較沒有強大的活動力，也沒有在網路上再出現。可是羅智強不一樣，這會使得深藍的人，還有當初韓國瑜的瘋狂粉絲及支持者，在沒有一個對象可以寄託投射的時候，這時的羅智強就適時頂位，所以羅智強每個禮拜在網路上的聲量，政治人物的排名，只輸總統蔡英文，是第二名。

王時齊指出，羅智強討論量的集中程度、量，都是第二名，只輸總統，而且贏行政院長蘇貞昌跟衛福部長陳時中，可見，羅智強在藍營裡面的凝聚力量，是很強的。

不過，為何羅智強民調會輸蔣萬安？王時齊認為，羅智強的問題就在於，都是同一群人在討論、同一群人在拱他，所以他的聲量為什麼高，也就是同一群人很熱烈，就像集體蜜蜂一樣，往這邊衝，這邊就會變熱；往那邊衝，那邊就會變熱。所以他的問題就在於，支持者極端狂熱，可是擴散能力不足。

(中時新聞網)