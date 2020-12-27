新冠肺炎疫情持續延燒，日本藝能圈也接連爆發，女團SKE48的21歲成員福士奈央確診新冠肺炎，而隊內15名成員都是密切接觸者，導致SKE48年底的公演全部得中止。

福士奈央本月21日感到身體不適，隔天出現發燒症狀，隨即就接受檢測，但結果顯示為陰性，福士奈央即在家隔離療養，但經過好幾天，狀況一直沒好轉，25日便二度接受檢測，結果證實確診，目前則是病況穩定，預計休養至明年1月3日。

SKE48到年底的演出得先取消。（圖／翻攝自SKE48推特）

而福士奈央所屬事務所，後來也發聲明證實其確診一事，向外界表達誠摯歉意外，也承諾會更謹慎做好防疫工作。

不過，由於SKE48的15名成員是密切接觸者，包含大場美奈、赤堀君江、杉山愛佳、竹内Nanami、都築里佳、野村實代、松本慈子、太田彩夏、白井友紀乃、藤本冬香、池田楓、佐藤佳穗、末永櫻花、谷真理佳和深井願等，雖然她們沒岀現身體不適，但為了保險起見，近期所有公演都聽從指示取消。

(中時新聞網)