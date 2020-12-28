《亞洲週刊》因為封面把蔡英文總統修圖成皇上並報導「台灣民選獨裁內幕」，遭到綠營攻擊是「紅媒」。民進黨立委吳思瑤質疑亞洲週刊用「民進黨黨員」稱呼她而不是「台灣國會議員」，是怕惹中國爸爸生氣；《亞洲週刊》則霸氣回嗆吳思瑤應該是「中華民國立委」，「是四個字太長，還是眼中沒有中華民國」？

《亞洲週刊》這兩天與吳思瑤在臉書上筆戰，吳思瑤昨天先嗆亞洲週刊小編「該打」，封面的獨裁皇帝，應該是大陸國家主席習近平的頭吧？《亞洲週刊》上傳「對比遊戲」，諷刺民進黨昔反服貿稱程序不法，如今反萊豬被質疑程序有瑕疵，卻稱完全合法，小編嗆吳，「民進黨黨員吳思瑤在臉書上說小編該打，我現在提交笑話一則，望將來能輯錄成綠色笑話大全。」

吳看到貼文後，再嗆《亞洲週刊》，要小編「專業一點，請完整放上我的正確職銜是『台灣』國會議員，吳思瑤更懷疑小編不敢說出她正式職稱，是「怕惹中國爸爸生氣」。

《亞洲週刊》小編稍晚則霸氣回嗆，「尊貴的中華民國士林區、北投區立法委員吳思瑤鈞座」，按中華民國法統，您是「中華民國國會議員」，並非「台灣國會議員」。要把「中華民國」整個吞掉，到底是四個字太長，還是眼中沒有「中華民國」？

《亞洲週刊》也因此獲得不少網友支持，有網友認為「真的戰力超強，決定有時間去誠品買雜誌支持」，「小編邏輯思維清晰，比起一昧護航的綠腦，真的是打響牠們的臉啊」，「小編好嗆，小心台灣覺青鍵盤出征你喔」。

(中時 )