不管是輝瑞新冠疫苗，或是莫德納新冠疫苗，開發者都建議要施打2劑，保護力才會足夠，不過美國專家指出，或許民眾接種一劑就能產生足夠的保護力，如果研究能夠支持這項理論，將造福更多人施打疫苗。

輝瑞新冠疫苗與莫德納疫苗的差異。

美國開始大規模接種輝瑞（Pfizer）與德國BioNTech聯手開發的新冠疫苗、以及莫德納（Moderna）疫苗，兩者的開發商都指出在初打第1劑疫苗後，隔一段時間必須要加打第2劑疫苗，才會產生足夠的保護效果。以輝瑞疫苗為例，美國疾病管制暨預防中心（CDC）官網指出，2劑疫苗之間必須相隔21天，莫德納疫苗則必須相隔28天。

不過北卡羅來納州立大學（North Carolina State University）副教授度夫克其（Zeynep Tufekci）及哈佛大學醫學院流行病學家米納（Michael Mina）日前在《紐約時報》（New York Times）投書，指出施打一劑疫苗或許就能產生足夠的保護力，不需要接種到第2劑，他們呼籲應該要盡快針對接種一劑疫苗進行試驗，如果實驗結果能夠支持理論，那麼將徹底改變疫情局勢，比現在多出一倍的人將有機會接種疫苗。

兩位學者指出，人們之所以要加打第2劑疫苗，是因為第2劑疫苗能夠幫助鞏固免疫記憶（immune memory），第2劑疫苗將對製造抗體的細胞進行額外訓練，這個過程又被稱為「親和力成熟」（affinity maturation）。不過他們也指出，實際上在施打第1劑疫苗後，這個過程就已經出現，尤其根據成千上萬人參與的第三期臨床試驗結果顯示，在施打第1劑及第2劑疫苗期間，疫苗產生的「親和力成熟」程度所提供的保護力，已能達到主管機關批准疫苗的標準。

莫德納疫苗的試驗數據顯示，在施打第1劑後2周，疫苗的保護效力達92.1%。

文章指出，目前尚不清楚單一劑疫苗的效力能維持多久，如果要施打第2劑，也沒有相關規定要求幾周內就必須施打第2劑，以麻疹為例，通常是多年之後才會施打第2劑。學者因此指出，如果是半年或1年後才施打第2劑，與此同時第1劑疫苗仍維持高保護力，那麼明年將會有比現在多出一倍的人能夠接種疫苗，加快群體免疫。

夫克其及米納呼籲必須立即針對施打一劑疫苗展開研究，他們建議招募低風險的前線人員參與研究，尤其年輕的醫護人員染疫後變重症的風險較低，加上先前已經有成千上萬人自願參與疫苗臨床實驗，他們預估一樣會有許多志願者願意參與第2劑施打安慰劑的研究，如此可以讓研究人員確定只施打1劑疫苗的有效性及持久性。

至於研究會否對參與者構成風險？兩位學者指出風險並不高，一個原因是第1劑疫苗已經為志願者建立免疫力，就算志願者後續感染新冠病毒，自然感染病毒將對人體產生類似加打第2劑疫苗的效果，進一步增強志願者的免疫系統，但不會引發嚴重或輕度的症狀。

(中時新聞網)