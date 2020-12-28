【回憶殺】68歲歌壇天后蘇芮舞台風格強烈、歌聲激昂澎派，出道37年唱紅無數膾炙人口的曲子，舉凡《酒干倘賣無》、《一樣的月光》、《親愛的小孩》等都是廣大歌迷們再熟悉不過的旋律。不過，蘇芮的成就並非一蹴可幾，30幾歲才走紅，又歷經2段刻苦銘心的婚姻，造就現在智慧又圓融的自己。

蘇芮唱英文歌起家，15歲即在民歌西餐廳駐唱，第一首是美國流行樂團Jackson 5（傑克森五人組）名作《Who's Lovin You》， 她唱歌有個習慣，無論排練或是live演出，一定都會帶錄音機錄音，時時刻刻檢視自己的表現。但蘇芮充滿爆發力的天籟並沒有一下子就受人矚目，駐唱十幾年收入不穩定，正準備轉行當店員時，她被「一代妖姬」崔苔菁相中，邀請到節目《夜來香》西洋歌曲單元演出，極具撼動人心的嗓音在當年獨樹一格，獲得電影導演虞戡平的激賞，簽約進入飛碟唱片。

蘇芮的舞台魅力無人能擋。（圖／中時資料照）

1983年是蘇芮的人生轉捩點，她替電影《搭錯車》獻聲主題曲和插曲，《酒干倘賣無》、《一樣的月光》、《是否》、《把握》、《變》頓時改變時下流行音樂史，結合靈魂樂風的唱腔，大力翻轉傳統女聲的唱法；第二張專輯《驀然回首》熱賣程度更勝首張，破百萬的銷量使飛碟唱片能夠與滾石唱片相抗衡，蘇芮也從默默無名的駐唱歌手，蛻變成家喻戶曉的超級大明星，像是張惠妹、張學友、王菲、江蕙、孫燕姿等都翻唱過她的歌曲。

蘇芮在演藝圈人緣很好，重逢老友張清芳、王芷蕾喜極而泣。（圖／中時資料照）

蘇芮在華人歌壇上影響力甚大，得到29屆金曲獎特別貢獻獎。（圖／中時資料照）

蘇芮的歌唱事業大隻雞慢啼，愛情卻磕磕碰碰，27歲與首任丈夫張天白結婚，甘願放下麥克風，回到家中當全職主婦，還報名廚藝培訓班，就是想燒得一手好菜抓緊老公的胃，哪知男方傳出外遇，與酒吧女歌手同居譜出不倫戀，蘇芮悲痛地質問對方「為什麼那麼快背叛我？」張天白僅說他愛的是能一起登台表演的蘇芮，並不是放棄舞台的「保姆」，令蘇芮大受打擊，結束關係後花了幾年療傷。

33歲那年，她遇到人生第二段姻緣，對方是小4歲的傳播公司董事長劉威麟，在對方的鼓勵及幫助下，蘇芮的歌唱事業越來越火紅，卻也因頻繁的工作相處漸漸磨去夫妻之情，結婚第13年亮紅燈，劉威麟突然丟下便條紙表明要定居美國，便放下老婆和6歲的兒子，獨自離開家中，蘇芮苦苦守候9個月，終於等到老公的消息------離婚協議書，律師信的背後還留下一句歌詞：「放愛一條生路」。

蘇芮和第二任丈夫劉威麟結婚14年共度許多美好回憶。（圖／中時資料照）

離開兩段沒能走到最後的婚姻，蘇芮感慨自己是個願意為婚姻、老公改變的女人，但每次的調整都讓對方越離越遠，體悟到女人「愛婚姻，不如更愛自己」。從此之後，蘇芮便把所有的愛全給了孩子，獨立將兒撫養成人，現在已是一名高中數學老師，讓身為母親的她備感驕傲，也能放心享受單身生活，偶爾會在大直河濱公園慢跑、打籃球，蘇芮笑說學生時代曾是女籃隊長，如果沒有當歌手，很有可能會是籃球國手！

蘇芮現在很享受單身的生活。（圖／中時資料照）

(中時新聞網)