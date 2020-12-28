王怡中。(圖/擷自豐利管理顧問網頁)

國光客運副董事長王應傑的兒子王怡中驚傳過世。王怡中是在12月17日運動時突發心肌梗塞，雖緊急送到台大醫院就醫，當時裝上葉克膜搶救，經過7天多努力仍無法挽救，最終在25日因心臟衰竭過世，享年39歲。

據悉，日前天氣寒冷，王怡中仍到去台大校園跑步，疑似心肌梗塞，王怡中突然在運動場昏倒，路人發現雖緊急送往台大醫院，仍宣告不治。兒子傳出猝逝消息，王應傑人當時在外地，接到訊息後馬上趕回台北，至於姊姊王怡仁目前沒有對外回應。

現年77歲的王應傑，主要事業是投資建築業、房地產，為北橋建設、東森房屋董事長，也廣泛投資於各產業，現任則是國光客運副董事長、台灣日光燈董事長，王應傑與前妻育有一子一女，其中一女為前主播王怡仁，離異後再婚，亦生下一子一女。

王怡中受父親影響頗深，取得交大運輸管理碩士外，也不斷朝高階經理人邁進，無不希望獲得父親肯定，如今傳出猝逝，令人相當難過。

(中時新聞網)