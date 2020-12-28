好傻好天真！台中一名24歲事業有成的癡情男子，為追求一名自交友軟體上認識的甜姐兒，不斷送對方各式精品，「口紅、香水無限買」，只為討她歡心。不過癡情男的真心卻只換來絕情，花了160萬元，還要不到對方一個關心，慘被分手「我們沒發生過關係」。誇張情節讓網友全看傻。

原PO近日在臉書「爆廢公社公開版」上自稱在台中擔任禮儀師，24歲。他表示，前陣子透過交友軟體認識一位住嘉義的26歲林姓女子。原PO說，兩人第一次見面就約逛101，女子更直接開口想要買GUCCI的老爹鞋，當時原PO因還不懂對方是什麼心態而拒絕，並回對方「有機會再買給妳」。

回家時，2人在車上聊了很多，女方還向原PO訴苦說，和前任在一起四年間被對方劈腿兩次，還為了對方去做詐騙集團3個月，直到後來因為對方又再度劈腿而分手。為了幫前任還30萬的貸款，女子還透露想去做酒店的念頭。這遭遇讓原PO看了好心疼，心想「這個女生我一定得好好保護才行」，沒想到卻是噩夢的開始。

原PO難過表示，「每一次的約會都是百貨公司，吃飯都是高級料理」，舉凡送方愛馬仕的項鍊、買潘朵拉串飾、吃高級料理，甚至在逢甲夜市花上萬買衣服、口紅香水無限買。只要女方開口，他就願意付出，就這樣讓每次約會開銷都至少都要花上5-6萬，甚至更多，但原PO真心的付出，卻沒有得到相等的回報。

直到今年12月中被甩，原PO接著說，「我們在一起了三個月又一點點，我在她的身上將近花了160萬，我們卻沒有一點任何的性關係」。他表示，花錢就只希望對方過得快樂，但女子卻連2人的合照都不願意放在社交平台上。原PO直呼「妳前任可以去住你家，你可以跟前前任同居。我不要求等同回報，但是我要的只是一個陪伴跟關心我真的錯了嗎？」

貼文一出，網友全都看傻，紛紛表示「160萬拿來做善事它不香嗎」、「160可以讓你買到頂配的外籍」、「錢多到可任性的地步，我還真的是矇了！由衷敬佩」、「你看起來就是被騙的盤子，她就是愛慕虛榮的騙子啊」。據了解，原PO後來又發文表示，有一位自稱是該女子的友人，特地用小帳私訊他說該女「不只對一個男生這樣」，希望他能看清，該女只是把原PO當成提款機而已。

(中時新聞網)