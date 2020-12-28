英國驚傳冠狀變種病毒，近40國都祭出斷航措施防疫情擴散，但是台灣卻有一架載有114名旅客、13名機組員的華航英國航班抵台。之前台灣卻不讓陸籍的子女「小明」入境，引發爭議。PTT網友質疑，為什麼「大明」就能進？「小明」不給進？

PTT網友質疑，一樣是大陸人、強國人，小明打死不給進。這次從英國返抵國門的航班中，還真有個中國人，我們姑且叫他「大明」好了。為什麼「大明」就能進？「小明」不給進？另外，外國已開發國家，都已經禁止英國白人入境，台灣只是開發中國家，這次怎麼又是張開雙手，歡迎英國旅客？別扯甚麼五毛啦、中共同路人啦，一樣中國人，中國大陸來的小明跟英國來的大明不一樣，又雙標了。

網友認為，「小明是住在中國大陸的中國人，這個大明是住在英國的中國人。」、「台灣從疫情開始至今也沒鎖過國，只要能起飛我們這裡就收。」、「上海還是可以回來啊，又沒限制國籍。」、「小明可以先飛去其他國家待滿14天啊，之前不是就有台商這樣做了。」、「大陸要回來，你找的到飛機台灣都不會拒收，當初是特別從大陸包機接回來而已，不然你轉機回來也行，誠實申報就好」。

(中時新聞網)