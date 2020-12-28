英國《鏡報》26日報導，為了解人體感染新冠肺炎所需的最小病毒量，英國政府撥款3360萬英鎊(約新臺幣12億元)資助1項醫療研究計畫，徵召勇者自願感染新冠肺炎；只要能撐過2至3週的隔離期，便可獲得4000英鎊(約新臺幣15萬元)的報酬。自10月公布以來，已吸引2,500名勇者報名。

新冠肺炎肆虐全球，如今英國更傳出變種病毒。為了解人體感染新冠肺炎所需的最小病毒量，英國倫敦帝國學院、皇家自由醫院(Royal Free Hospital)與hVIVO共同主持1項研究，徵召志願者感染病毒，以獲得更多新型冠狀病毒的致病資訊。

儘管故意感染有醫療倫理的問題；但仍吸引上千人參與。倫敦帝國學院指出，目前志願者年齡介於18至30歲之間。2021年1月將展開第一批90人的試驗，預計5月會有初步結果出爐。

報導中指出，這2,500名勇者將在安全環境中待上3個星期，以免造成病毒外洩或交叉感染。所有感染的患者將接受24小時全程監控，而自其身上取得的樣本隨即送往國防部實驗室進行分析。任何人只要出現輕微症狀，便給與瑞德西韋藥物治療。

參與者表示，這項實驗能讓全球早日擺脫大流行，並拯救數千人生命，相當具有意義。「我會一直待在隔離室裡，以免感染其他人」。另1名志願者賴特表示，「我很確定我願意提供協助。我的部分朋友在醫療體系工作，在我接受照顧而一切平安的同時；他們卻在大流行中冒著感染風險工作」。

(中時新聞網)