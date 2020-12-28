20170513中天新聞 重慶荒山中 「最隱密地鐵站」反成網紅

曾在3年前遭到國際媒體集體嘲諷的重慶地鐵6號線曹家灣站，最近再度成為大陸熱議的焦點。一位海外華人在推特上貼出了一組對照圖：一邊是2017年尷尬地孤立在荒煙蔓草有如鬼城中的曹家灣站，一邊是2020年曹家灣站的現況，處於寬闊馬路與大樓林立的街道上，以此反擊當年藉著照片嘲笑大陸的外媒。

這位在活躍在國際社交媒體推特上的華裔網民Carl Zha於 12月26日在推特發了幾張對比照片，並搭配文字稱，這是她的家鄉重慶地鐵6號線曹家灣站，一邊是2017（開端）vs 2020（如今）。她同時還用了當年美國《有線電視新聞網》的報導截圖，用以印證外媒對中國大陸的狀況缺乏瞭解前便妄下結論。

3年前曹家灣站的1號出口，當時還未開放。（圖／微博）

3年前曹家灣站的2號出口，荒煙蔓草頗為嚇人。（圖／微博）

其實對這座曹家灣地鐵站質疑的不只是外國媒體，大陸很多網友也表示不解，2017年網民評論曹家灣站根本是建在「荒郊野外」，出了地鐵站口就是泥地與雜草，「以為走錯地方了」，「荒草叢生，3個月臺只開放了其中一個，遠看根本不知道該處設有地鐵站」，而網上意外爆紅也讓曹家灣地鐵點一度成為網紅景點。

How it started How it’s going pic.twitter.com/v4uNQS6UqU — Carl Zha (@CarlZha) December 26, 2020

當時陸媒也前往這個環境詭異的地鐵站訪問附近居民，居民們說，地鐵通車一年多，但出口隱蔽而且偏離主要道路，只有附近居民知道地鐵站出口的位置，週末也經常有遊客查問地鐵站的位置。當時媒體還發現，該站還有2號與3號出口根本未啟用，電梯的出口就更顯偏僻，像到了農村鄉下，天黑之後讓人卻步。網民為此戲稱，乘客搭地鐵從這兒出來，可能會認為穿越到另一個時空。另外一些機靈的網民則稱，地鐵站附近很快就會開發了。

陸媒《觀察者網》表示，這就是「長遠發展」，是中國大陸城市規劃「長期收益」與「規劃前置」，這些詞語在西方人眼中極為陌生，外媒更是頻繁地將這種現象抹黑成「鬼城現象」，藉以唱衰大陸的經濟發展。當時包括CNN、華爾街日報都參加了這場嘲諷大合唱，CNN用「末日幻想風」來形容它：「你若不是誰未來世界末日的廢墟中，你就是在曹家灣地鐵站」。加拿大媒體則認為，這是大陸房地產泡沫化的具體表現。

現在2020年的曹家灣地鐵站出口已是寬闊馬路，四周高樓林立，證明瞭中國速度下「基建狂人」的能耐。另有網民指出，2012年大陸在非洲安哥拉建居民社區也曾被外媒稱為鬼城，如今那裡已居住超過8萬人。

報導說，曹家灣目前吸引了中海、龍湖、金科等眾多知名龍頭開發商購地建房，周邊有商場、公園、醫院、學校、公共交通等生活配套設施，網路上房產交易訊息顯示，曹家灣地段的房屋均價已逼近每平方米15000元人民幣(約合每坪台幣21.7萬元)，價格超過重慶九龍坡、大渡口等眾多核心城區的房價。

在對比曹家灣地鐵站和美國加州、三藩市基建專案後，有外國網友感歎道：「中國不相信售賣未來，他們只會建造未來。」當然，中國的基礎建設也不都是如此神勇，但有些外媒確實也會帶著偏見來看待中國大陸的事物，甚至國際知名媒體的記者中，帶著嚴重偏見與膚淺觀點的更不在少數。在曹家灣站上看走眼的也不是只有外媒，大量的大陸網民與媒體態度其實也差不了多少。

(中時新聞網)