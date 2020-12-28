美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇今天警告說，由於民眾趁著年底假期旅行而散播2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ），疫情的最嚴重階段可能還沒到來。

佛奇（Anthony Fauci）向美國有線電視新聞網（CNN）表示：「我跟美國總統當選人拜登（Joe Biden）同樣擔心，當我們進入未來的幾週，實際上情況可能會變更糟。」

美國度過11月的感恩節假期後，12月的確診病例數急遽攀升，經常每天通報新增超過20萬例確診，有時候單日通報3000多人染疫病歿。

佛奇強調，美國可能正面臨「一波接著一波的疫情」。

佛奇一直鼓勵符合資格的民眾接種2019冠狀病毒疾病疫苗，他還透露自己施打疫苗後感覺很好。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據顯示，截至台灣時間28日凌晨2時左右，美國疫情為世界各國最嚴重，累計確診數超過1900萬例，其中有33萬2000多人病亡。（譯者：陳彥鈞）1091228

(中央社)