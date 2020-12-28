根據《美國醫學會期刊》網路開放版的論文，哈佛大學研究團隊將2.5萬人分成4個實驗組，每組每天給予不同的營養補充劑，並展開長達5年的追蹤研究；結果發現，每天攝取維他命D的人，在罹患癌症時癌細胞轉移或擴散至晚期的可能性降低17%；若攝取者擁有理想體重，風險更降低達38%。不過，研究人員仍不能解釋為何維他命D能抑制癌細胞的生長與擴散。

哈佛大學研究團隊的錢德勒博士表示，對維他命的研究與使用，經驗已累積數十年。根據一份發表於2018年的研究，認為攝取維他命D對降低癌診的罹患率毫無益處；但在他們的研究中，卻發現維他命D似乎能阻止癌症患者，癌細胞轉移至身體其他部位的機率。

這份研究找來2.5萬名50歲以上的男性與55歲以上的女性，其在實驗一開始實沒有罹患任何癌症。研究團隊將其分為4組：第一組每天攝取維生素D與Omega-3；第二組每天攝取維生素D與虛擬安慰劑；第三組每天攝取Omega-3與安慰劑，第4組只給安慰劑。

結果顯示，雖然總體得到癌症的機率與過去研究並無不同，維他命D無法降低人類感染癌症機率；但因癌症而致死的人數卻減少。在5年內，參與研究的2.5萬人中，有1,617人遭診斷罹患乳癌、前列腺癌、大腸直腸癌、肺癌。其中，相較於接受安慰劑的病患，有274名癌症進入中晚期；每日接受維他命D的患者中，只有226名發展為中晚期。

此外，如果攝取為他命D而又體重正常的患者，只有58人確診進入晚期；服用安慰劑組則有96人。研究人員分析，體重正常的患者攝取維他命D後產生的效果較好，這可能跟肥胖與相關的炎症會抑制維他命D效果有關。至於攝取Omega-3的組別，則對癌症不產生任何影響。

錢德勒博士表示，這項研究支持維他命D補充可預防癌症的轉移，防止癌細胞生長、繁殖與擴散。這可能與維他命D在細胞的生命週期發揮效用有關，使不健康的細胞因此死亡；不過，仍須進一步研究來尋求正確的解答。

維生素D是一種容易取得，便宜的營養補充劑。維他命D除幫助調節鈣與磷酸嚴，維護牙齒、骨骼與肌肉健康；近來研究更發現其與細胞的生命週期與生長，甚至是免疫系統的細胞都大有關係。

(中時新聞網)