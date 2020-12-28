康宏數位科技物流執行長楊維新指出，公司專注於電子零組件物流，將傳統的物流企業改造成物流智慧生產企業，現致力於軟硬體智慧供應鏈系統改革和創新開發，公司配合全科科技，明年3月將在上海設分公司，也美國二極體原廠青睞，明年下半年在成都設分公司服務其稱產線旁設邊艙與成品包裝，越南、蘇州也將配合客戶設分公司。

楊維新早年在美國總統輪船公司台灣分公司工作過15年，擔任亞洲區運務經理，後轉任其子公司ACS物流公司亞洲區營運經理，之後擔任過玩具反斗城物流兩岸三地總經理、科技大廠全球物流資深協理15年，2015年買下當時成立已12年的康宏物流，目前在台灣、香港與深圳設有公司。

楊維新分析，台灣技術優於大陸，但電子元器件通路商科技應用的範圍和速度普遍落後於大陸，尤其是中小型企業，ERP和MES都未更新，還是10-15年前的沒什麼改變的舊流程。為應對未來越競爭的智慧製造趨勢，公司致力於台廠的供應鏈競爭力提升。

目前公司主要工作是提升臺灣製造和組裝產業與智慧生產的供應鏈智慧對接；雲端供應鏈SAAS、PAAS系統，建立雲倉庫、智慧協同、數位孿生的大數據、AI和雲端智慧運作系統，與各種物流生產設備和生產線無縫銜接。另做獨特的少量、多樣、多規格的單件流One Piece Flow智慧生產工具和設備開發。

康宏專注於電子產業的中立型（3PL）供應鏈物流，包括半導體IC和被動元件通路商的供應鏈物流生產、製造和組裝的VMI物料HUB、支持生產線的線邊倉和成品包裝物料運作。

康宏獨特的數位化孿生智慧運作系統主要功能特徵包括植入並應用工業4.0數位孿生的AIOT智慧物流生產運作系統、自動流的Advanced Planning先進智能生產規劃系統、自動流的Advanced Scheduling先進動態排程計畫、客製化的Data-driven軟硬運作系統。

康宏智慧運作體系對客戶產出的高價值效果包括存貨周轉率倍數提升、流程精簡、管理財獲得。客戶能精簡30％以上人力或做組織轉型升級改造。

經由康宏雲端智慧系統，客戶從財務、物流、物控、業務、業助和採購能同步看到雲端看板的精準，進貨、出貨和存貨的所有細節，能完全精準掌控Inventory level（存貨水位），和銷售forecast（預計）出貨差異，和實際出貨的異常追蹤管理，使經營管理變的更有效率。

(工商 )