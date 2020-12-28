德國27日開始讓民眾接種美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國生技大廠BioNTech研發的新冠疫苗，但施打第一天就出問題，約1,000劑輝瑞疫苗被發現保存溫度不夠冷，疑似冷鏈運送過程失當，德國部分地區暫緩施打疫苗。
德國巴伐利亞邦北部的利希滕費爾斯郡（Lichtenfels）官方聲明指出:「冷藏櫃的溫度計顯示異常，懷疑疫苗配送未符合冷鏈要求。」
該郡發言人表示，醫護人員發現一只運送疫苗的冷藏櫃溫度升到攝氏15度，製造商規定疫苗須保存在攝氏8度以下，有1,000劑疫苗受到溫度問題影響。
除利希滕費爾斯郡之外，巴伐利亞北部的科堡（Coburg）、克羅納赫（Kronach）、庫爾姆巴赫（Kulmbach）、霍夫（Hof）、拜律特（Bayreuth ）、文西德（Wunsiedel）等城市和郡也暫緩施打，待向BioNTech確認這些疫苗是否仍能使用。
(工商 )
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